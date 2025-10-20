Milano 13:33
42.292 +1,28%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:33
9.389 +0,37%
Francoforte 13:32
24.110 +1,17%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca MPS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni, che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.

Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,085 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,166. Il peggioramento di Banca Monte dei Paschi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,034.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
