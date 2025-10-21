Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

A New York, forte ascesa per Raytheon Technologies

Grande giornata per la compagnia attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,69%.
