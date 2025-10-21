Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un modesto -0,14%.
Lo scenario attuale del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un allentamento della trendline al test del supporto 1,34. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 1,3427. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 1,3391.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)