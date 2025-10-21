Milano 13:26
42.806 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:26
9.432 +0,30%
Francoforte 13:26
24.311 +0,21%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12.746,5, mentre il primo supporto è stimato a 12.479,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13.013,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
