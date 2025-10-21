Milano
Martedì 21 Ottobre 2025, ore 13.44
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,05%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina la sessione a 3.918,33 punti
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2025 - 09.20
Shanghai è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,05%), archiviando le contrattazioni a 3.918,33 punti.
