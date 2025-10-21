Milano 13:27
42.805 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:27
9.432 +0,30%
Francoforte 13:27
24.312 +0,22%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,65%

Hang Seng a 26.286,47 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +1,65% a quota 26.286,47 all'apertura pomeridiana.
