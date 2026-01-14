Milano 13-gen
45.525 0,00%
Nasdaq 13-gen
25.742 -0,18%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 13-gen
10.137 0,00%
Francoforte 13-gen
25.421 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,91%

Hang Seng a 27.092,98 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,91% a quota 27.092,98 all'apertura pomeridiana.
