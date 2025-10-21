Milano 13:15
42.818 +1,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:15
9.433 +0,31%
Francoforte 13:15
24.307 +0,20%

Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,69% alle 10:30

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 42.686,24 punti

Milano, in progresso dello 0,69% alle 10:30, tratta a 42.686,24 punti.
