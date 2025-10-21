Milano 13:28
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:28
9.432 +0,31%
Francoforte 13:28
24.314 +0,23%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 42.547,04 punti

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,36%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,36%, dopo aver aperto a 42.547,04 punti.
