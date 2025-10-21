Milano 13:28
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:28
9.432 +0,31%
Francoforte 13:28
24.314 +0,23%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,83%

SSE a 3.910,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,83%
Indice SSE +1,83% a quota 3.910,13 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```