Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,51%

Nikkey a 49.929,81 punti

Indice Nikkey +1,51% a quota 49.929,81 all'apertura pomeridiana.
