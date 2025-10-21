Com.Tel, Lazzerini: valutiamo dossier più grandi, prossime operazioni nella prima metà del 2026

Com.Tel





(Teleborsa) - "Abbiamo presentato la semestrale di un'azienda praticamente completamente nuova. Abbiamo chiuso il 2024 con 42 milioni di fatturato, un perimetro di azienda solo locale e solo italiano, mentre abbiamo, tant'è vero che non abbiamo avuto la possibilità nemmeno di fare una comparazione con l'anno prima perché sono totalmente incomparabili". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Le cose stanno molto bene - ha raccontato - Abbiamo chiuso con un fatturato in crescita soprattutto nella capogruppo attorno al 15%. Ordini in crescita, hanno chiuso con 32,3 milioni di euro di fatturato. Abbiamo un backlog di ordini di quasi 46 milioni, in crescita rispetto ai 41 e qualcosa e con cui abbiamo iniziato l'anno, quindi un'e industriale. Mi permetto anche di scherzarci sopra, nel senso che in questi sei mesi abbiamo fatto M&A invece che fare il system integrator, che sarebbe il nostra lavoro. Abbiamo: la quotazione in Borsa il 19 febbraio, l'acquisizione del 60% di NovaNext il 21 febbraio, signing il 31 maggio poi closing il 18 di luglio dell'acquisizione della divisione communication di NEC corporation - colosso giapponese - per tutto il territorio Europa, Medio Oriente e Africa. Per cui l'azienda è stata molto distratta a fare M&A, però era quello che avevamo promesso in Borsa, entrando solo aumento di capitale per finanziare operazioni di crescita sia organica che organica"."Abbiamo una- ha detto Lazzerini - Ovviamente guardiamo anche la parte finance, perché è una componente fondamentale, però in questo periodo in cui siamo acquisitivi, per cui ci sono state presentate anche altre opportunità, ci siamo focalizzati sulle opportunità dove c'è una sinergia industriale molto forte. NovaNext fa esattamente il lavoro di Com.Tel però lo fa con tecnologie alternative complementari - loro molto forti su, Com.Tel molto forte sue altri grandi partner - quindi per noi un'integrazione di un fornitore importante. L'acquisizione di NEC addirittura è esattamente il DNA di Com.Tel: Com.Tel da trent'anni lavora nel mondo della unified communication, NEC era una piattaforma alternativa e concorrente, mentre adesso è diventata una piattaforma nostra. Questo rende anche più semplice implementare delle sinergie: stiamo, con un grande beneficio dal drive commerciale della capogruppo, che ha e che a sua volta ha trovato un portafoglio di soluzioni molto più ampio"., perché noi abbiamo dichiarato un obiettivo di crescita importante - ha evidenziato il CEO di Com.Tel - Ce ne sono alcune che realizzeremo probabilmente nella prima dell'anno prossimo. Chiaramenterispetto a quelli che abbiamo gestito finora. Stiamo cercando adesso di consolidare: nei prossimi mesi, fino alla fine dell'anno, è consolidamento. L'M&A non è per niente semplice, è una fase divertente, però il lavoro inizia quando si chiude, non prima. Siccome abbiamo fatto tante operazioni, in un anno di grande crescita dell'azienda, adesso stiamo consolidando, per cui le prossime operazioni le faremo"."L'avventura in Borsa sta andando molto bene, ci stiamo facendo conoscere, stiamo conoscendo il mercato che non è semplice perchè bisogna far capire bene cosa fa l'azienda - ha affermato Lazzerini - Va, e devo dire che questi primi mesi sono stati molto interessanti. Il. Abbiamo molto managerializzato l'azienda in questi dodici mesi, che è stato un altro lavoro. Di fatto noi abbiamo preso un'azienda operativa, l'abbiamo fatta diventare una holding, quindi abbiamo anche creato tutti i meccanismi e i processi di gestione della holding. Quindi questi incontri per noi sono oro, al di là di presentare l'azienda e di fare un po' di pitching, per creare confidenza nell'azienda e anche capire cosa gli investitori cercano. Ne abbiamo alcuni importanti con cui ci confrontiamo regolarmente, in queste occasioni ne conosciamo anche altri ed è utile".