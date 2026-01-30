Il calendario 2026 degli eventi societari di Comtel

Comtel

(Teleborsa) -, società attiva nell'integrazione di sistemi ICT in Italia, ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025: Approvazione del Bilancio d’Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata