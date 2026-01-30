Milano 9:30
45.365 +0,64%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:30
10.177 +0,05%
24.483 +0,71%

Il calendario 2026 degli eventi societari di Comtel

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario 2026 degli eventi societari di Comtel
(Teleborsa) - Comtel, società attiva nell'integrazione di sistemi ICT in Italia, ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026.


Martedì 31/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025

Giovedì 30/04/2026
Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025

Mercoledì 30/09/2026
CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata
Condividi
```