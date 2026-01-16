Com.Tel approvata la fusione per incorporazione di Comtel Innovation

Comtel

(Teleborsa) -, realtà da 30 anni attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunito in seduta notarile, ha approvato la fusione per incorporazione di Comtel Innovation nella Società.La decisione in merito all’operazione di fusione, spiega una nota, è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione non essendosi verificata la circostanza prevista ai sensi dell’art. 2505, comma 3, c.c.. Sempre in data odierna si è tenuta, inoltre, la riunione assembleare di Comtel Innovation che ha assunto la decisione in ordine alla fusione.La società rammenta che la fusione è motivata dall’esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società delle attività di Comtel Innovation, al fine di creare nuove sinergie anche attraverso la razionalizzazione della governance e della gestione delle relative strutture operative. Le sinergie ed i risparmi derivanti dall’incorporazione di Comtel Innovation in Comtel a seguito della Fusione sono molteplici, per effetto della concentrazione nella società incorporante del personale e di tutte le attività commerciali di vendita, di acquisto, ed in generale di supporto alla gestione del business.Nel contesto della Fusione non è stata apportata alcuna modifica allo statuto sociale di Comtel.