Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

Debole la seduta a Piazza Affari per l'indice del settore costruzioni italiano

Si muove al ribasso il settore costruzioni a Milano, che perde lo 0,50%, scambiando a 69.347,3 punti.
