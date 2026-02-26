Milano 10:25
47.184 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:25
10.815 +0,08%
Francoforte 10:25
25.132 -0,18%

Piazza Affari: retrocede di poco l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco l'indice del settore costruzioni italiano
Si muove al ribasso il settore costruzioni a Milano, che perde lo 0,49%, scambiando a 73.192,95 punti.
Condividi
```