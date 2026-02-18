Milano 15:23
46.290 +1,15%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:23
10.681 +1,19%
Francoforte 15:23
25.137 +0,55%

Piazza Affari: in bella mostra l'indice del settore costruzioni italiano
In forte aumento il settore costruzioni a Milano, che con il suo +1,55% avanza a quota 73.326,3 punti.
