Milano 17:35
45.794 -1,22%
Nasdaq 18:25
24.820 -0,32%
Dow Jones 18:25
49.437 -0,45%
Londra 17:35
10.627 -0,55%
Francoforte 17:35
25.044 -0,93%

Piazza Affari: prevalgono le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano

Piazza Affari: prevalgono le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano
Profondo rosso per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 72.223,03 punti, in netto calo dell'1,75%.
