Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Piazza Affari: giornata in lieve aumento per l'indice del settore costruzioni italiano

Piazza Affari: giornata in lieve aumento per l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano fa un piccolo salto in avanti dello 0,62%, portandosi a 72.990,54 punti.
