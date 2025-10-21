Erredue, Barontini: ci sono slittamenti sull'idrogeno, ma gli impianti vengono messi a terra

Erredue





(Teleborsa) - "Il primo semestre del 2025 per noi, perché ci siamo confermati nel nostro business come una società che fa un buon fatturato e soprattutto una buona marginalità, confermando quello che era un po' lo stesso risultato dell'anno precedente". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.Sulla gigafactory, "non parlerei di ritardo. Direi che, che mi sembrano piuttosto normali in una ristrutturazione di uno stabilimento di quelle dimensioni, però adesso i lavori stanno procedendo regolarmente e contiamo nel primo semestre del 2026 di insediarci nel nuovo stabilimento"."Pensiamo chee ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Forse c'erano dei target e delle aspettative un po' troppo ideologici e quindi - con i tempi giusti - comunque le cose si stanno realizzando. Gli impianti vengono messi a terra.ha inaugurato il primo impianto in Italia di immissione di gas idrogeno nelle reti utilizzando il nostro elettrolizzatore. Quindi le cose vengono fatte e realizzate"."Il dialogo con il mercato sta andando bene,. Come noi abbiamo un po' slittato la nostra crescita al 2026-2027, così è l'andamento del mercato dell'idrogeno", ha concluso.