Italgas, via alle prime cessioni ATEM richieste dall’Antitrust dopo l’ok all’acquisizione di 2i Rete Gas

(Teleborsa) - Italgas
informa che nella data di ieri si è perfezionata la cessione all’ATI formata da Plures, Estra e Centria del 100% delle attività di distribuzione del gas negli Atem Bari 2, Barletta-Andria-Trani, Pisa e Teramo.
Nel complesso sono stati ceduti 120.000 punti
di riconsegna attivi (contatori), le reti, gli impianti, il relativo personale e gli attivi netti funzionali alla gestione del servizio, precedentemente conferiti in una società di nuova costituzione, per un corrispettivo complessivo
di 108,5 milioni di euro.
Le dismissioni, spiega una nota, sono avvenute in ottemperanza al provvedimento AGCM che ha autorizzato l’acquisizione di 2i Rete Gas
e in linea con quanto comunicato lo scorso 9 ottobre.
Il trasferimento delle attività relative agli 8 Atem rimanenti è previsto nel secondo trimestre 2026.