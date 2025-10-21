Euronext, 20 nuove società italiane entrano nel network Elite

Euronext

(Teleborsa) -, l’ecosistema diche supporta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, dà oggi il benvenuto a 20 società italiane. Le realtà imprenditoriali provengono da 10 regioni italiane (circa il 60% dal centro-sud) e operano in 10 settori chiave dell’economia del Paese, spaziando da Food & Beverage a Industrial Goods e Health Care. Insieme hanno un fatturato aggregato di quasi 1 miliardo di euro e impiegano oltre 3.500 dipendenti.Si tratta di Castello - Società Benefit, Advanced Systems, Atena, Bonomi Group, Castel, Catone Logistica, Ciocomiti, Eco Fotovoltaico, Frangerini Impresa, Guidolini Group SCARL, Helios, Mct Italy, Packly Pingraf, Pangborn Europe, So.Ge.Si, Solis, Tedim Industry, Timenet, Uniconfort e VegaLe aziende che entrano a far parte di ELITE possono beneficiare di undi imprenditori, top executive, partner e investitori, anche istituzionali, per facilitare l’accesso alle risorse necessarie alla realizzazione dei propri piani di crescita.Dal 2012, anno del lancio del programma, sono state selezionate oltre, di cui 2.000 eccellenze provenienti dall’Europa continentale, con un fatturato complessivo di circa 214 miliardi di euro e oltre 785.000 dipendenti. Grazie al supporto di ELITE, 230 imprese hanno raccolto quali 700 milioni attraverso il modello Basket Bond, 75 società si sono quotate raccogliendo 4 miliardi, 215 aziende hanno emesso 350 obbligazioni corporate per un valore complessivo di 3.8 miliardi, e 635 imprese hanno realizzato oltre 2.000 operazioni di M&A, a conferma del ruolo di ELITE come piattaforma di riferimento per la crescita delle imprese."Accogliere una nuova classe ELITE è sempre un momento speciale: dietro ogni impresa c’è una storia di ambizione, coraggio e visione. Questa nuova generazione di aziende ci racconta un’Italia che innova, cresce e guarda lontano - ha commentato, Amministratore Delegato di ELITE -. È significativo che oltre il 60% delle nuove realtà provenga dal centro-sud. Un segnale concreto della ricchezza e del potenziale di territori che rappresentano una parte fondamentale del futuro economico del Paese. In ELITE crediamo nella forza delle connessioni, nella contaminazione tra competenze e finanza come leva strategica per la crescita. Ogni classe che entra nel nostro ecosistema è un tassello in più verso un modello imprenditoriale sostenibile, inclusivo e aperto al cambiamento".