Fincantieri sostituisce Pirelli nell'indice MIB ESG

(Teleborsa) - Fincantieri , azienda a controllo pubblico attiva nel settore della cantieristica navale, sostituirà Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, nell'indice MIB ESG, il primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle blue-chip italiane.



Lo ha annunciato Euronext , gestore dell'indice, spiegando che la variazione entrerà in vigore dopo la chiusura dei mercati di venerdì 20 marzo 2026 e sarà effettiva a partire da lunedì 23 marzo 2026. L'indice MIB ESG viene rivisto trimestralmente (marzo, giugno, settembre, dicembre). La prossima revisione sarà annunciata il 12 giugno 2026.



L'indice MIB ESG combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. La composizione dell'indice si basa sull'analisi dei criteri ESG da parte di Vigeo Eiris, società di Moody's ESG Solutions, che valuta le performance ESG degli emittenti.







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