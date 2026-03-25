Jacktel si è quotata su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) - Jacktel, proprietaria dell'unità di alloggio offshore Haven, si è quotata su Euronext Growth Oslo. Si tratta della dodicesima quotazione su Euronext nel 2026.



Jacktel è l'unica proprietaria di Haven, l'unica piattaforma di alloggio offshore jack-up per ambienti ostili conforme agli standard per la piattaforma continentale norvegese. L'unità è stata costruita nel 2011 e offre una capacità di alloggio fino a 444 persone, inclusi spazi ricreativi, uffici, strutture ospedaliere, gru di coperta e attrezzature di salvataggio e antincendio. Haven vanta una solida esperienza operativa con clienti di alto profilo in Norvegia e Danimarca.



Jacktel è stata quotata tramite l'ammissione alla negoziazione di 207.531.066 azioni ordinarie emesse e in circolazione. Prima della quotazione, la società ha completato un collocamento privato, raccogliendo proventi lordi per 29,2 milioni di NOK (circa 2,6 milioni di euro). Il collocamento privato ha registrato una sovrabbondanza di richieste e ha attratto l'interesse da parte di oltre 200 nuovi investitori, tra cui una tranche dedicata agli investitori retail. All'apertura dei mercati odierna, il prezzo delle azioni era di 4,20 NOK per azione, conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di 871,6 milioni di NOK (circa 77,5 milioni di euro).



"Siamo lieti di dare il benvenuto a tutti gli azionisti di Jacktel, nuovi ed esistenti, su Euronext Growth Oslo - ha commentato il presidente Harald Thorstein - Il board di Jacktel ritiene che Haven rappresenterà un asset importante per il supporto di progetti e infrastrutture cruciali nei mercati dell'energia offshore in futuro. Il pagamento trimestrale dei dividendi sarà parte integrante del nostro impegno a creare valore per i nostri azionisti."

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