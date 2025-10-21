Milano 13:16
42.824 +1,02%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:16
9.434 +0,32%
Francoforte 13:16
24.308 +0,20%

Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Retail
Lieve aumento per il comparto vendite al dettaglio europeo, che si porta a 890,04 punti.
Condividi
```