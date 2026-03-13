Milano 11:27
44.420 -0,08%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:27
10.288 -0,17%
Francoforte 11:27
23.504 -0,37%

Male l'EURO STOXX Retail sul mercato azionario di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Profondo rosso per il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 892,88 punti, in netto calo dell'1,89%.
