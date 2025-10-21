Francoforte: brillante l'andamento di Evotec

(Teleborsa) - Avanza Evotec
, che guadagna bene, con una variazione del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Evotec
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,8%, rispetto a -0,73% del Germany MDAX
).
Osservando il grafico di breve periodo di Evotec
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 6,931 Euro e supporto a 6,705. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 7,157.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)