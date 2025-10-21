Milano 13:17
Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
(Teleborsa) - Avanza Evotec, che guadagna bene, con una variazione del 2,18%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,8%, rispetto a -0,73% del Germany MDAX).


Osservando il grafico di breve periodo di Evotec, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 6,931 Euro e supporto a 6,705. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 7,157.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
