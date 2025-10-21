ICGN, Galli (Assogestioni): "Riforma governance introduce modello flessibile e moderno"

(Teleborsa) - "Questa conferenza si svolge in un momento di, sia in Italia che a livello globale. La, recentemente proposta dal legislatore italiano, introduce unper le società che intendono quotarsi in Borsa. Il nuovo impianto prevede cheper gli azionisti di minoranza – come la presenza di amministratori indipendenti, le maggioranze qualificate per le modifiche statutarie, i sistemi di voto plurimo e la regolamentazione delle operazioni con parti correlate – possano diventare disposizioni statutariee non più meri obblighi di legge".E' quanto sottolineato fa, Direttore Generale di, a commento della riforma del TUF, nel corso dei saluti di apertura dei lavori della Conferenza per il 30° anniversario dell’International Corporate Governance Network (), in corso a Milano."Assogestioni ha sempre sostenuto con chiarezza un principio: le società che desiderano adottare undevono dichiararlo in piena, quando gli investitori hanno l’opportunità di esercitare pienamente il proprio dovere fiduciario e di valutare, con consapevolezza, il merito di ogni investimento", ha aggiunto Galli-Da questo punto di vista, riconosciamo che l’introduzione di un insieme di, - ha proseguito - rappresenta un passo verso una maggiore flessibilità e responsabilità per quegli imprenditori che scelgono di aprirsi al mercato. La libertà d’impresa è certamente un valore positivo, ma deve essere".Il Direttore Generale di Assogestioni ha poi condiviso con la platea di esperti: i mercati – cioè gli investitori – attribuiscono un, e lo fanno in modo ancora più evidente quando le tutele vengono ridotte o abbandonate.. Maggiore flessibilità nei requisiti di governance volti a proteggere gli azionisti di minoranza implica maggiori oneri di analisi e di ricerca, e quindi un impatto diretto sulla qualità e sull’efficienza del mercato. Siamo dunque di fronte a un importante esperimento sull’equilibrio tra la flessibilità imprenditoriale dei fondatori e degli azionisti di controllo da un lato, e il dovere fiduciario esercitato dai gestori di portafoglio e dai responsabili della corporate governance dall’altro”.