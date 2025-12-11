Gruppo FS, Piano Strategico: nel 2025 18 miliardi di investimenti, 241 mezzi consegnati e 35mila treni riportati in orario

(Teleborsa) - Investimenti senza precedenti con oltre 18 miliardi di euro
nel 2025, di cui circa 7 dedicati all’attuazione del PNRR
. Più di 35mila treni riportati in orario
con una crescita della puntualità AV di circa tre punti percentuali. Decarbonizzazione
dei consumi energetici
grazie alla nascita di FS Energy. Insieme a un aumento dei passeggeri
a livello nazionale (577 milioni) e internazionale (253 milioni, +15% vs. 2024) e a un avanzamento del rinnovo della flotta con la consegna di 241 nuovi mezzi a basso impatto ambientale tra treni e autobus, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione.
Nel primo anno di attuazione del Piano Strategico 2025–2029
, il Gruppo FS ha avviato una traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturalecon un’accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore. Questi risultati rappresentano le fondamenta della traiettoria di lungo periodo delineata nell’aggiornamento del Piano Strategico, che prevede ulteriori investimenti per 177 miliardi di euro
nel periodo 2026–2034
.
L’aggiornamento del Piano Strategico 2025–2029 è stato presentato oggi, giovedì 11 dicembre, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma
, e dal Presidente, Tommaso Tanzilli
. Alla presentazione è intervenuto il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini
.
Il Piano Strategico e il relativo aggiornamento puntano a generare valore sostenibile
nel lungo periodo, rafforzando la solidità finanziaria del Gruppo e la capacità di sostenere un volume di investimenti inedito per dimensione e impatto sul sistema della mobilità.
Confermati anche gli obiettivi economici
fissati al 2029: 20 miliardi di euro di ricavi, 3,5 miliardi di euro di EBITDA e un risultato netto pari a 500 milioni di euro, coerenti con la traiettoria di crescita prevista per i prossimi anni.
"L’aggiornamento del Piano Strategico testimonia il consolidamento e il rafforzamento complessivo del Gruppo FS e la crescente solidità del percorso intrapreso – ha sottolineato il Presidente, Tommaso Tanzilli
–. Stiamo consolidando un modello di governance più moderno e integrato, che ci permette di affrontare con maggiore efficacia le sfide della mobilità, dell’innovazione e della sostenibilità. La forza del nostro Piano risiede nella chiarezza degli obiettivi, nella continuità della nostra traiettoria di sviluppo e nella qualità delle persone che ogni giorno lavorano per rendere più efficiente, sicuro e competitivo il sistema dei trasporti del Paese. Siamo consapevoli della responsabilità che il Gruppo FS ha per la crescita dell’Italia e per la qualità della vita di milioni di cittadini. Continuiamo a guardare al futuro con determinazione, responsabilità e visione, certi che il valore generato dal nostro impegno si riflette sul benessere collettivo e sul progresso del Paese".
"Il primo anno del Piano Strategico ha dimostrato la capacità del Gruppo FS di tradurre la visione industriale in risultati tangibili e misurabili – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma
–. La concretezza del nostro impegno è testimoniata dai 18 miliardi di euro di investimenti realizzati nel 2025 e dalla nostra capacità di sfruttare appieno i fondi per la ripresa: abbiamo già investito 18 miliardi di euro del PNRR, di cui settenell’ultimo anno. Parallelamente, abbiamo impresso una svolta decisiva all’ammodernamento della flotta, elemento fondamentale per garantire qualità del servizio e centralità del viaggiatore, con l’introduzione di 241 nuovi mezzi tra treni e autobus. Questo insieme di interventi, accompagnato dal rafforzamento della gestione operativa, sta già producendo risultati concreti: la puntualità dell’Alta Velocità è aumentata di 3 punti percentuali e gli infortuni gravi si sono ridotti del 35%".
"È stata inoltre avviata – ha concluso Donnarumma – una profonda trasformazione industriale
: abbiamo riorganizzato la governance
del Gruppo, reso operative le nuove Business Unit, lanciato la Scuola FS
e definito un Piano Tecnologico da 20 miliardi di euro
al 2034 per digitalizzare la rete, rafforzare la sicurezza dell’infrastruttura e migliorare la gestione dei cantieri. Si tratta di un cambiamento strutturale che sta rendendo i processi più chiari, il coordinamento più efficace e la nostra capacità esecutiva più solida. Il nostro obiettivo è ben delineato: costruire un sistema ferroviario moderno, affidabile e competitivo, in grado di sostenere la crescita dell’Italia nei prossimi decenni".