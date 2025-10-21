“Le nuove sfide dell’Enac: dall’Italia verso l’Europa”

(Teleborsa) - "Lavorare per l’accessibilità significa costruire una società che riconosce il valore di ogni persona e si adopera ogni giorno per garantirne diritti, opportunità e autonomia". Queste le parole del, riportate sul programma del workshop "" che fanno da filo conduttore dell’incontro organizzato dall’, a Roma, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.L’evento, giunto alla sua, è patrocinato dal Ministro per le disabilità e rappresenta un momento significativo di aggiornamento sullenel trasporto aereo, nonché un’occasione per presentare i nuovi progetti in fase di lancio.Al convegno, che ospita i contributi principali a cura dele delpartecipano relatori esperti e riconosciuti, a livello nazionale e internazionale, per a loro competenza, esperienza e influenza nel settore. Dopo i saluti istituzionali, affidati al, sono previsti tre panel tematici.Al, intitolato "", intervengono i Dirigenti Enac Mark De Laurentiis e Pasquale Proietti che illustrano, rispettivamente, le recenti iniziative del Tavolo Tecnico per i passeggeri PRM nel trasporto aereo e il progetto Enac "Toward a more inclusive airport", Marina Maschio, Managing Director ADR Assistance e Andras Mogyoro Legal Officer European Commission.La, dedicata alla disabilità uditiva e, nello specifico, agli innovativi progetti sviluppati in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, tra cui il "", che utilizza l’intelligenza artificiale per l’interpretariato della lingua dei segni in tempo reale. Il panel vede il coinvolgimento in qualità di relatori di Raffaele Cagnazzo, Presidente ENS, Federico Miscali, Accountable Manager So.G.Aer, Diego Borella del Ministero per le disabilità e Louise Cairney, Head of CX & Facilitation IATA.Lecon gli aggiornamenti relativi al progetto della Safety Briefing Card in caratteri braille per non vedenti e ipovedenti (ideata da Enac e ITA Airways e realizzata dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi), nonché al progetto "My eyes". Relatori Mario Barbuto, Presidente UICI, Alessia D’Oppido, Accessibility/CE ITA Airways, Gerolamo Longo, Funzionario Enac e Angela Lynch, Policy Coordinator Facilitation ECAC. Modera i lavori il giornalista