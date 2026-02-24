Aedes, concluso l'aumento di capitale per un controvalore di circa 5 milioni

Aedes

(Teleborsa) - Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni () ha fatto sapere che martedì sono state, derivanti dall’nel periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”), pari al 2,83% circa del totale delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale (le “Nuove Azioni Aedes”).Nel corso dell’offerta in Borsa – conclusasi anticipatamente in data 23 febbraio 2026 – sono stati venduti tutti gli anzidetti 905.704 Diritti Inoptati per un controvalore complessivo di 51.625,12 euro. Ilriveniente dalla sottoscrizione delle 2.717.112 Nuove Azioni Aedes, conseguente all’esercizio dei Diritti Inoptati, ammonta a 141.289,82 euro.Si ricorda che, come comunicato in data 19 febbraio 2026, a conclusione del periodo di offerta destinato agli azionisti di Aedes delle massime 96.032.655 Nuove Azioni Aedes (l’“Offerta in Opzione”) erano stati(i “Diritti di Opzione”) per la sottoscrizione di 93.315.543 Nuove Azioni Aedes, pari al 97,17% delle Nuove Azioni Aedes, per un controvalore complessivo pari a 4.852.408,24 euro.Ciò premesso, tenuto conto degli, risultano complessivamente sottoscritte 96.032.655 Nuove Azioni Aedes,, per un controvalore complessivo pari a 4.993.698,06 euro.