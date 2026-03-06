Milano 17:35
Health Italia, Lonvita sale al 94% e prepara il delisting
(Teleborsa) - Con riferimento all’OPA obbligatoria totalitaria sulle azioni di Health Italia promossa da Lonvita, quest'ultima rende noto che dal 2 al 6 marzo 2026 sono state portate in adesione 29.950 azioni oggetto dell’offerta. Dall’inizio del periodo di adesione all’Offerta, il 9 febbraio scorso, ad oggi sono state portate in adesione complessivamente 48.621 azioni Health Italia, pari all'81,081% del totale delle azioni oggetto di offerta e al 25,620% del capitale sociale dell’Emittente.

Lonvita riconoscerà a ciascun aderente un corrispettivo in denaro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta pari a 300,00 euro (cum dividendo).

Sulla base delle azioni finora portate in adesione all’Offerta e delle 129.814 azioni già di sua titolarità (il 68,40% del capitale sociale dell’Emittente), Lonvita verrà a detenere complessivamente 178.435 Azioni, pari a circa il 94,022% del capitale sociale dell’Emittente.

Conseguentemente, essendo superata la soglia del 90% del capitale sociale dell’Emittente, sarà consentito all’offerente addivenire al Delisting di Health Italia.

