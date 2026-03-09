Calderone: cooperazione europea e osservatori nazionali per affrontare l’impatto dell’IA sul lavoro

(Teleborsa) - Il semestre europeo deve mantenere alta l’attenzione
sulle competenze e supportare gli Stati membri nell’elaborazione di una risposta sinergica e integrata alle sfide poste dall’intelligenza artificiale.
In questa prospettiva, il Ministro del Lavoro, Marina Calderone
, intervenuta a Bruxelles alla riunione Epsco dei ministri dell’Occupazione e degli Affari sociali,
ha proposto di rafforzare lo scambio e la cooperazione tra paesi europei,
sfruttando l’esperienza degli Osservatori nazionali su IA e lavoro, già attivi in alcuni Stati.
Tali osservatori consentono di condividere analisi, scenari e buone pratiche
, offrendo supporto alla Commissione europea per adottare un approccio comune nella gestione del cambiamento generato dall’introduzione dell’IA nel mondo del lavoro. Sulla stessa linea si sono espressi Jean-Pierre Farandou, Ministro francese del Lavoro, dell’Occupazione e dell’Integrazione, e Michael Schäfer, Sottosegretario tedesco del Lavoro e degli Affari sociali.
La vicepresidente della Commissione europea, Roxana Minzatu,
ha sottolineato come gli osservatori e le piattaforme presentate dai paesi membri rappresentino una risorsa preziosa per comprendere gli impatti delle trasformazioni provocate dall’IA.
Per questo, la Commissione continuerà a promuovere il coordinamento tra i diversi osservatori a livello europeo.