Calderone: cooperazione europea e osservatori nazionali per affrontare l’impatto dell’IA sul lavoro

Economia
(Teleborsa) - Il semestre europeo deve mantenere alta l’attenzione sulle competenze e supportare gli Stati membri nell’elaborazione di una risposta sinergica e integrata alle sfide poste dall’intelligenza artificiale. In questa prospettiva, il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenuta a Bruxelles alla riunione Epsco dei ministri dell’Occupazione e degli Affari sociali, ha proposto di rafforzare lo scambio e la cooperazione tra paesi europei, sfruttando l’esperienza degli Osservatori nazionali su IA e lavoro, già attivi in alcuni Stati.

Tali osservatori consentono di condividere analisi, scenari e buone pratiche, offrendo supporto alla Commissione europea per adottare un approccio comune nella gestione del cambiamento generato dall’introduzione dell’IA nel mondo del lavoro. Sulla stessa linea si sono espressi Jean-Pierre Farandou, Ministro francese del Lavoro, dell’Occupazione e dell’Integrazione, e Michael Schäfer, Sottosegretario tedesco del Lavoro e degli Affari sociali.

La vicepresidente della Commissione europea, Roxana Minzatu, ha sottolineato come gli osservatori e le piattaforme presentate dai paesi membri rappresentino una risorsa preziosa per comprendere gli impatti delle trasformazioni provocate dall’IA. Per questo, la Commissione continuerà a promuovere il coordinamento tra i diversi osservatori a livello europeo.
