Ryanair ottiene in Tribunale il rimborso di tre sanzioni illegittime di ENAC del 2022

(Teleborsa) - Ryanair
, compagnia low cost irlandese, ha accolto con favore una serie di vittorie in tribunale a Bologna e Bari che hanno annullato tre sanzioni ENAC emesse nel 2022
. In ciascun caso, i tribunali italiani hanno stabilito che le relative cancellazioni dei voli erano causate da circostanze eccezionali - tra cui ritardi del controllo del traffico aereo (ATC), chiusure aeroportuali, bird strike e uno sciopero ENAV - e pertanto non era dovuta alcuna compensazione ai passeggeri ai sensi del Regolamento UE.
Nonostante questi casi di circostanze eccezionali, ENAC ha erroneamente imposto tre sanzioni separate per un totale di oltre 71 mila euro
, costringendo Ryanair a pagare anticipatamente (per evitare gli interessi di mora in attesa della sentenza). Tutti e tre i provvedimenti sono ora stati annullati e il tribunale ha ordinato che tali sanzioni debbano essere rimborsate da ENAC a Ryanair.
"Queste tre sentenze dei tribunali confermano ancora una volta quanto il Regolamento UE ha sempre chiarito: le compagnie aeree non sono responsabili del pagamento di compensazioni quando le cancellazioni sono causate da circostanze eccezionali come ritardi ATC, chiusure aeroportuali, bird strike o scioperi da parte di fornitori di servizi terzi - ha commentato il CLO di Ryanair, Juliusz Komorek
- I ripetuti ma illegittimi tentativi di ENAC di imporre sanzioni illegittime in casi in cui non è dovuta alcuna compensazione erano del tutto ingiustificati".