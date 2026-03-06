Ryanair ottiene in Tribunale il rimborso di tre sanzioni illegittime di ENAC del 2022

Ryanair

(Teleborsa) -, compagnia low cost irlandese, ha accolto con favore. In ciascun caso, i tribunali italiani hanno stabilito che le relative cancellazioni dei voli erano causate da circostanze eccezionali - tra cui ritardi del controllo del traffico aereo (ATC), chiusure aeroportuali, bird strike e uno sciopero ENAV - e pertanto non era dovuta alcuna compensazione ai passeggeri ai sensi del Regolamento UE.Nonostante questi casi di circostanze eccezionali, ENAC ha erroneamente imposto, costringendo Ryanair a pagare anticipatamente (per evitare gli interessi di mora in attesa della sentenza). Tutti e tre i provvedimenti sono ora stati annullati e il tribunale ha ordinato che tali sanzioni debbano essere rimborsate da ENAC a Ryanair."Queste tre sentenze dei tribunali confermano ancora una volta quanto il Regolamento UE ha sempre chiarito: le compagnie aeree non sono responsabili del pagamento di compensazioni quando le cancellazioni sono causate da circostanze eccezionali come ritardi ATC, chiusure aeroportuali, bird strike o scioperi da parte di fornitori di servizi terzi - ha commentato il- I ripetuti ma illegittimi tentativi di ENAC di imporre sanzioni illegittime in casi in cui non è dovuta alcuna compensazione erano del tutto ingiustificati".