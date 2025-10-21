Milano 13:18
Londra: andamento rialzista per SEGRO
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fondo d'investimento immobiliare inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,27%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di SEGRO evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SEGRO rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di SEGRO classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,013 sterline e primo supporto individuato a 6,855. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,172.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
