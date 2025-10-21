Milano 13:19
Londra: violenta contrazione per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,06% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 33,33 sterline. Primo supporto visto a 32,24. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
