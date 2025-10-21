Londra: violenta contrazione per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 33,33 sterline. Primo supporto visto a 32,24. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 31,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)