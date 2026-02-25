Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che avanza bene del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Endeavour Mining
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 51,13 sterline. Rischio di discesa fino a 50,23 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 52,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)