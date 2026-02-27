Milano 13:02
Migliori e peggiori
Londra: scambi in positivo per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con un rialzo del 2,80%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Endeavour Mining rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,49 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 52,59. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 54,39.

