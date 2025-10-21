New York: Alphabet si muove verso il basso

Holding statunitense a cui fa capo Google

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 4,14% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 252,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 241,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 263,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)