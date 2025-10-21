New York: andamento sostenuto per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di vernici e rivestimenti
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,25%.
Il trend di Sherwin Williams
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sherwin Williams
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 333 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 342,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 327,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)