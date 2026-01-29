Wall Street poco mossa anche dopo la decisione della Fed

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 49.016 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si ferma a 6.978 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,32%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,05%). Energia
(+0,74%) e informatica
(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-0,78%), sanitario
(-0,77%) e beni di consumo secondari
(-0,67%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, United Health
(+4,00%), Nvidia
(+1,58%), Johnson & Johnson
(+1,46%) e Sherwin Williams
(+1,02%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amgen
, che ha chiuso a -2,60%.
In rosso Honeywell International
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.
Si muove sotto la parità Nike
, evidenziando un decremento dell'1,35%.
Contrazione moderata per 3M
, che soffre un calo dell'1,34%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Seagate Technology
(+19,14%), Intel
(+11,00%), Western Digital
(+10,70%) e Texas Instruments
(+9,94%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Axon Enterprise
, che ha terminato le contrattazioni a -9,91%.
Tonfo di Palantir Technologies
, che mostra una caduta del 5,04%.
Lettera su ARM Holdings
, che registra un importante calo del 4,28%.
Scende Insmed
, con un ribasso del 4,19%.