Wall Street poco mossa anche dopo la decisione della Fed

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 49.016 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 6.978 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Poco sopra la parità il(+0,32%); sui livelli della vigilia l'(-0,05%).(+0,74%) e(+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,78%),(-0,77%) e(-0,67%).del Dow Jones,(+4,00%),(+1,58%),(+1,46%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,35%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,34%.Tra i(+19,14%),(+11,00%),(+10,70%) e(+9,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,28%.Scende, con un ribasso del 4,19%.