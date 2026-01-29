Milano 9:17
Wall Street poco mossa anche dopo la decisione della Fed

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 49.016 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si ferma a 6.978 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,32%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,05%).

Energia (+0,74%) e informatica (+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-0,78%), sanitario (-0,77%) e beni di consumo secondari (-0,67%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Health (+4,00%), Nvidia (+1,58%), Johnson & Johnson (+1,46%) e Sherwin Williams (+1,02%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amgen, che ha chiuso a -2,60%.

In rosso Honeywell International, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.

Si muove sotto la parità Nike, evidenziando un decremento dell'1,35%.

Contrazione moderata per 3M, che soffre un calo dell'1,34%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Seagate Technology (+19,14%), Intel (+11,00%), Western Digital (+10,70%) e Texas Instruments (+9,94%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Axon Enterprise, che ha terminato le contrattazioni a -9,91%.

Tonfo di Palantir Technologies, che mostra una caduta del 5,04%.

Lettera su ARM Holdings, che registra un importante calo del 4,28%.

Scende Insmed, con un ribasso del 4,19%.
