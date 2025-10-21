New York: balza in avanti Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) - Seduta positiva per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali
, che avanza bene del 2,74%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cognizant Technology Solutions
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Cognizant Technology Solutions
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 69,17 USD. Supporto a 67,35. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 70,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)