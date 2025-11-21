Milano 17:35
Cognizant Technology Solutions, prevale lo scenario rialzista a New York

Cognizant Technology Solutions, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che mostra una salita bruciante del 5,62% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cognizant Technology Solutions più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Cognizant Technology Solutions moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 77,78 USD e supporto a 73,86. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 81,71.

