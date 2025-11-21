Cognizant Technology Solutions, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali
, che mostra una salita bruciante del 5,62% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cognizant Technology Solutions
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Cognizant Technology Solutions
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 77,78 USD e supporto a 73,86. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 81,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)