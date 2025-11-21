Cognizant Technology Solutions, prevale lo scenario rialzista a New York

multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 5,62% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 77,78 USD e supporto a 73,86. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 81,71.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)