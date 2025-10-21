Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Amazon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso dell'e-commerce, in guadagno del 2,63% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amazon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 219,3 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 223,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 228,1.

Teleborsa
