New York: andamento rialzista per Amazon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce, che avanza bene del 2,18%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amazon rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo del gigante delle vendite sul web ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 212,1 USD. Supporto a 205,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 218,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
