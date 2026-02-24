New York: andamento rialzista per Amazon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce
, che avanza bene del 2,18%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amazon
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo del gigante delle vendite sul web
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 212,1 USD. Supporto a 205,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 218,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)