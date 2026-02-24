New York: andamento rialzista per Amazon

colosso dell'e-commerce

Dow Jones

Amazon

gigante delle vendite sul web

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,18%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo delratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 212,1 USD. Supporto a 205,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 218,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)