New York: andamento sostenuto per Amazon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,79%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo studio delpresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 211,6 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 216,1. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 208,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)