New York: andamento sostenuto per Amazon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce
, con una variazione percentuale del 2,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amazon
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo studio del gigante delle vendite sul web
presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 211,6 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 216,1. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 208,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)