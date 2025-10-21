Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: nuovo spunto rialzista per Coca Cola

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che tratta in utile del 3,74% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coca Cola più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Coca Cola classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 71,37 USD e primo supporto individuato a 70,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 72,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
