New York: nuovo spunto rialzista per Coca Cola

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo
, che tratta in utile del 3,74% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coca Cola
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Coca Cola
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 71,37 USD e primo supporto individuato a 70,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 72,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)