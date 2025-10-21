Milano 13:19
Parigi: Edenred sale verso 24,03 Euro
(Teleborsa) - Ottima performance per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che scambia in rialzo del 12,05%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Edenred rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro di medio periodo di Edenred ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 24,03 Euro. Primo supporto individuato a 22,61. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 25,45.

