Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Avanza la banca con sede a Desio
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco di Desio e della Brianza
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo dell'istituto di credito tricolore
evidenzia un declino dei corsi verso area 7,557 Euro con prima area di resistenza vista a 7,697. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,463.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)