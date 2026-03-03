Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banco Desio

banca con sede a Desio

Banco Desio

FTSE Italia Mid Cap

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 3,59%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario dell'si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,517 Euro. Prima resistenza a 8,757. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,433.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)