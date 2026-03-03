Milano 10:52
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banco Desio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca con sede a Desio, che mostra un decremento del 3,59%.

L'andamento di Banco Desio nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario dell'istituto di credito tricolore si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,517 Euro. Prima resistenza a 8,757. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,433.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
